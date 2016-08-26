Больше половины казахстанских детей лето провели у телевизора и за играми на смартфоне

У 28% опрошенных родителей дети на летних каникулах смотрели телевизор, а у 23% – перебирали игры на смартфонах и планшетах.

Агентство маркетинговых исследований "Лаборатория проектов" по заказу ОФ Sport Concept провело социологический опрос на тему "Досуг и хобби детей, отношение к смартфонам и к качеству дворовых площадок".

В опросе приняли участие 250 человек в возрасте от 20 до 49 лет из городов Алматы, Астана и Шымкент.

Итоги исследования таковы: 28% респондентов признались, что их дети чаще смотрели телевизор, у 23% – увлекались играми на смартфонах и планшетах, и лишь у 16% опрошенных дети проводили летние каникулы во дворе со своими друзьями.

У 51% респондентов дети не посещают курсы и секции и только у 20% – занимаются спортом.

43% опрошенных сообщили, что платят за занятия детей до 10 тысяч тенге в месяц, 28% – до 20 тысяч тенге и 18% – от 20 тысяч до 50 тысяч тенге.

Более половины участников опроса сказали, что у них нет денег на то, чтобы отдать детей в спортивные секции, а 19% заявили, что у них нет времени возить ребёнка на секции.

При этом более половины опрошенных родителей относятся негативно к использованию смартфонов детьми.

Кроме того, 70% опрошенных считают, что если во дворе будет построена качественная спортивно-развлекательная площадка, то это положительным образом повлияет на детей, и они будут больше бывать на воздухе. Однако 47% респондентов ответили, что таких площадок рядом с их домом нет, и только у 29% они хорошо оборудованы.

Президент ОФ Sport Concept Анна Шелепова рассказала, что сейчас жители сами за свой счёт благоустраивают и строят детские площадки.

"Жильцы чаще сталкиваются с непринятием мер со стороны КСК, но есть исключения. Но в большинстве случаев у нас доходит до абсурда: инициаторов, которые не просят даже денег, обвиняют в каких-то странных вещах, вплоть до самозахвата территории с целью постройки детского паровозика из пеньков. Не совсем понятна схема, как благоустраиваются дворы", – рассказала Анна Шелепова.

По словам Анны Шелеповой, сейчас нет единого стандарта строительства детских площадок и благоустройства дворов. Она предлагает разработать эти правила, передавать детские площадки на баланс жителей или КСК, а застройщика обязать давать гарантию на определённый срок.