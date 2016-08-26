Учителя Карагандинской области больше не будут заполнять классные журналы

В мобильном приложении родитель всегда может увидеть не только выписку текущих оценок своего ребенка по каждому предмету, но и прогнозируемую оценку за четверть.
С этого учебного года 100 школ
Об этом стало известно на традиционном августовском совещании педагогических работников, сообщает пресс-служба акима области.
По словам руководителя областного управления образования Асхата Аймагамбетова, пилотный проект по внедрению электронного журнала был запущен в регионе еще в прошлом учебном году. В
- На республиканском уровне получил признание проект «Электронный классный журнал», который успешно прошел эксперимент на базе 10 школ области, - рассказал на совещании Асхат Аймагамбетов. – Приказом Министерства образования и науки с нового учебного года на электронный классный журнал перейдут все школы
Электронный классный журнал позволяет облегчить труд учителей, избавляя их от рутинной работы, значительно сократить трудозатраты на подготовку аналитической информации, оперативно проводить анализ состояния успеваемости учащихся, повысить степень информированности учащихся и родителей об учебно-воспитательном процессе.
В мобильном приложении родитель всегда может увидеть не только выписку текущих оценок своего ребенка по каждому предмету, но и прогнозируемую оценку за четверть. Что способствует усилению родительского контроля, и как следствие - повышению успеваемости учащихся.
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