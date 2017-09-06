﻿ Раненому в глаз парню уральские врачи сохранили зрение

Как пояснили врачи, проводившие операцию, уникальность ее в том, что извлечение пули провели не из раны на лице, а из ротовой полости, пишет "Мой город".

По словам 19-летнего Виктора Казанцева, нападение на него произошло в ночь на 2 сентября. Молодой человек прогуливался с друзьями. Неожиданно откуда-то появился незнакомец, выстрелил ему в лицо из травматического пистолета «Оса» и затем скрылся. Друзья отвели его домой и вызвали скорую помощь. По дороге домой Виктор несколько раз терял сознание.

"Пациент поступил в шоковом состоянии, у него была небольшая кровопотеря, а также молодой человек жаловался на сильную головную боль и тошноту. У него была диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Мы понимали, что от такого ранения парень не умрет, но была угроза потери зрения. Пуля пробила скуловую кость, прошла через стенку гайморовой пазухи и застряла в 1 сантиметре от глазного нерва, буквально под нижней стенкой глазницы", - сообщил хирург.

Пациенту было сохранено зрение, а также восстановлена надкостница глазной орбиты, то есть фрагмент кости был поставлен на свое место.