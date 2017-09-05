﻿ Мужчина продал ружье знакомому, из которого тот впоследствии убил человека

Задержанный мужчина признался, что продал одноствольный обрез охотничьего ружья, который ранее якобы принадлежал его покойному отцу, передает Zakon.kz со ссылкой на ДВД Алматинской области.
4 мая на окраине Талдыкоргана обнаружили тело 44-летней женщины, застреленной в упор из ружья. Полицейские вскоре задержали местного жителя, признавшегося в совершении преступления. Он рассказал, что выбросил обрез ружья в горную реку.
«Водолазы не смогли из-за сильного течения отыскать его на дне реки. По показаниям подозреваемого обрез он приобрел за 15 000 тенге у неизвестного лица. Но в ходе расследования все же удалось установить личность торговца оружием, оказавшегося 28-летним жителем Талдыкоргана», - рассказали в пресс-службе ДВД области.
«Сейчас в отношении задержанного возбуждено расследование, предусмотренное ст.287 УК РК «Незаконный сбыт огнестрельного оружия». Эта же статья инкриминируется и подозреваемому в убийстве, уголовное дело по которому следователи уже направили в суд. То есть помимо убийства мужчина обвиняется также в незаконном приобретении и использовании оружия», - отметили в пресс-службе.
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