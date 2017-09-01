﻿ Семьи погибших горняков получат компенсации

Семьи погибших горняков получат компенсации

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Семьи погибших горняков получат компенсации

Денежная помощь предусмотрена в размере 10 годовых заработков.

АО "АрселорМиттал Темиртау" окажет поддержку семьям горняков, погибших на шахте "Казахстанская", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО.

В трех подразделениях АО "АрселорМиттал Темиртау" второго сентября будет проведена минута молчания в память о погибших. В этот же день горняки и металлурги проводят в последний путь безвременно ушедших коллег. Светлая память об Ахметжанове Рустаме Ренатовиче, Руденко Валерии Валентиновиче и Шебанове Максиме Сергеевиче навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег. В день трагедии, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" лично выразил соболезнование и слова поддержки семьям погибших.

АО "АрселорМиттал Темиртау" не оставит семьи погибших горняков без поддержки. Компания оплатит организацию погребения и поминальных обедов. Помимо предусмотренных договорными обязательствами выплат денежных компенсаций в размере 10 годовых заработков, компания берет на себя обязательства по финансированию обучения детей погибших шахтеров в средних и высших учебных заведениях. Помимо этого, руководство АО "АрселорМиттал Темиртау" изучит социально-бытовые условия каждой семьи, потерявшей кормильца, и с учетом этого окажет дополнительную материальную помощь.

Парамжит Калон, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау": "Не передать словами боль утраты по нашим погибшим сотрудникам. Я выражаю глубокое соболезнование семьям, друзьям и коллегам. Невозможно смириться с гибелью людей в наше мирное время. Да, стихийные бедствия – это сложно прогнозируемые природные явления, но мы не остановимся на том что уже сделано и продолжим работу над поиском решений по безопасной работе, в том числе инженерно-технических. Наши специалисты сделают все возможное для предотвращения подобных случаев в будущем".

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