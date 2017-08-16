﻿ Казахстанского «вора в законе» выдворили из Украины

Казахстанского «вора в законе» выдворили из Украины

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Казахстанского «вора в законе» выдворили из Украины

Из Украины выдворен казахстанский «вор в законе» Леха Семипалатинский, передает gordonua.com.

Об этом стало известно из сообщения заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина в Facebook.

На видео, которое опубликовано на странице Аброськина, некий мужчина называет себя вором в законе Лехой Семипалатинским. По его словам, он находился в Украине по личным делам.

Вячеслав Аброськин также сообщил, что кроме казахстанского «вора в законе», из Украины были высланы еще несколько криминальных авторитетов.

«Не успели выдворить из нашей страны «туриста-путешественника» гражданина Казахстана, «вора в законе» по прозвищу Леха Семипалатинский, как вскоре еще один «турист», теперь уже или сам «вор в законе» по кличке Хусейн Слепой, или действительно его брат-близнец Хасан, гражданин РФ, прибыл к нам из Вены в «деловую поездку», - написал Аброськин.

По словам замглавы Нацполиции, выбор представителей преступного мира Украины для «отдыха» или «деловой поездки» подтверждает информацию о намерениях заинтересованной стороны с их помощью дестабилизировать ситуацию в Украине, пишет издание.

Аброськин заверил, что количество таких людей будет в Украине уменьшаться.

«Но нужна поддержка наших законотворцев. Необходимо внести некоторые изменения в наш Уголовный кодекс, чтобы мы имели действенный инструмент для борьбы с данной категорией лиц преступного мира», - считает он.

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