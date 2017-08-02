﻿ В Балхаше 15-летняя девочка забеременела после очередного изнасилования отчимом

В Балхаше 15-летняя девочка забеременела после очередного изнасилования отчимом

Автор:
В Балхаше 15-летняя девочка забеременела после очередного изнасилования отчимом

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор жителю Балхаша, который три года насиловал падчерицу, передает nv.kz.

Он настолько запугал ребенка, что девочка не решалась рассказать обо всем матери. Отчим издевался над девочкой до тех пор, пока она не забеременела.

Домогаться до падчерицы житель Балхаша стал, когда девочке исполнилось 13 лет. Все произошло в родительском доме мужчины.

«Вместе с супругой и малолетней падчерицей он приехал в поселок Куаныш Актогайсткого района, где жили его родители. Насильник дождался того момента, когда супруга и его родители выйдут во двор. Семья занималась работами по хозяйству. Девочка осталась в доме одна. Отчим зашел в дом и стал приставать к падчерице. Она не смогла оказать ему сопротивление», - уточняет издание.

Сообщается, что мужчина пригрозил ребенку, что если о случившемся узнает мать, ей несдобровать. Он настолько запугал девочку, что она ни словом не обмолвилась. Отчим почувствовал безнаказанность. В течении трех последующих лет он насиловал девочку-подростка. Издевательство длилось с лета 2013 года вплоть до ноября 2016.

О гнусных поступках отчима стало известно после того, как девочка забеременела. Вся семья была шокирована.

«Балхашца арестовали. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В итоге мужчине дали 15 лет в колонии максимальной безопасности», - отмечает издание.

Теги: , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
28.07.2017, 16:00
  
​Пятилетней жертве педофила из Сатпаева собирают деньги на операции 2
27.07.2017, 14:18
  
Изнасилованную в Сатпаеве пятилетнюю девочку прооперировали
27.07.2017, 09:04
  
Избивший педофила полицейский в Сатпаеве освобожден под залог 1
26.07.2017, 14:54
  
Слухи о смерти пятилетней жертвы педофила в Сатпаеве опровергли медики
26.07.2017, 10:17
  
Хэштег в поддержку избившего подозреваемого в педофилии сержанта запустили в Сети 8
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Известный казахстанский художник утонул в бассейне на Алаколе
Актюбинец обманом выманил у астанчанок более 8 млн тенге
​У пилота и пассажира ЯК-12 шансов на спасение не было
Алматинка, потерявшая ноги в страшной аварии, выписалась из больницы 1
​Мама покусанной в садике девочки рассказала «Диапазону» подробности случившегося 16
Полицейские в Шымкенте спасли немого подростка, тонувшего в реке
Экс-олигарха Тохтара Тулешова за старые долги разыскал крупный кредитор 1
В Темиртау осудили пенсионера, ударившего сына ножом
Скончался мотоциклист, сбивший девушку на пешеходе в Астане
В детском саду Актобе покусали ребенка 1