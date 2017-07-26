﻿ 133 нарушения ПДД за четыре дня совершили водители автобусов в Актобе

В Актюбинской области с 19 по 22 июня полицейские проверяли пассажирские автобусы. Об этом «Диапазону» рассказали в пресс-службе ДВД области.
Профилактическое мероприятие «Автобус» проводилось для обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращения нарушений ПДД, влекущих гибель и ранения людей, а также снижения уровня аварийности на автодорогах.
Особое внимание уделялось выявлению и пресечению грубых нарушений ПДД, непосредственно влияющих на состояние аварийности.
Так, за четыре дня полицейские выявили 133 нарушений, допущенных пассажирским автотранспортом, из них:
- 26 нарушений правил остановок маршрутных транспортных средств, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов;
- 21 нарушение правил маневрирования;
- 6 нарушений при нерегулярных международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа;
- 12 нарушений скоростного режима;
- 38 факта пользования водителями сотовыми телефонами при управлении транспортным средством, в том числе водителями такси;
- 27 нарушений правил перевозки пассажиров и багажа без соответствующего свидетельства;
- 6 фактов нелегальной перевозки пассажиров водителями такси.
А также за 4 дня по области выявлено 1885 нарушений в сфере дорожного движения. Отметим что из них, пресечено и 3 факта управления ТС в состоянии опьянения лишенными права управления.
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