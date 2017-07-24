﻿ Депутат маслихата и советник акима погибли в ДТП на трассе в ЮКО

Депутат маслихата и советник акима погибли в ДТП на трассе в ЮКО

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Депутат маслихата и советник акима погибли в ДТП на трассе в ЮКО

23 июля 2017 года на автотрассе Шымкент-Самара на 40 км от города Туркестан произошло столкновение двух автомашин, передает МИА «Казинформ».

За рулем автомобиля «Тойота Ланд Крузер Прадо» был житель города Туркестан 1985 года рождения, а автомашиной «ГАЗ 53» управлял житель Сайрамского района.

«В результате ДТП пассажиры машины «Тойота Ланд Крузер Прадо» - советник акима Южно-Казахстанской области Сеит Ертай и депутат облмаслихата Камытбек Айтореев - от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель автомашины марки «Тойота Ланд Крузер Прадо» доставлен с различными травмами в отделение реанимации», - отметили в пресс-службе ДВД ЮКО

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что грузовая автомашина «ГАЗ 53» по техническим причинам стояла на правой стороне дороги и водитель занимался ремонтом данного грузовика.

В этот момент в заднюю часть грузовика ударилась автомашина марки «Тойота Ланд Крузер Прадо».

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Обе машины доставлены на штрафстоянку. Назначены ряд экспертиз. Проводится досудебное расследование.

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