﻿ 7-месячную девочку изолировали от матери, швырявшей ее на пол

7-месячную девочку изолировали от матери, швырявшей ее на пол

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7-месячную девочку изолировали от матери, швырявшей ее на пол

Марину Тюменцеву, которая избивала собственную дочь, намерены лишить родительских прав, передает КТК.

По данным телеканала, инспекторы уже изолировали семимесячную малышку от матери и готовят документы в суд. Маленькую Ираду сейчас осматривают врачи. Поводом для принятия радикальных мер стал видеоролик, который появился в интернете. На записи женщина пытается успокоить дочь, бросая ее на пол.

Семимесячная Ирада сейчас проходит обследование в Талгарской больнице. Сюда малышку привезли инспекторы ювенальной полиции. Врачи говорят, что она совершенно здорова и очень общительная.

«В приемном покое ребенок осмотрен дежурным педиатром, врачом-хирургом, у ребенка внешних телесных повреждений ничего нет, жалоб нет. Ребенок активный, аппетит хороший, физическое развитие соответствует возрасту, улыбается, играет», - говорит заведующая педиатрическим отделением Талгарской центральной районной больницы Лязат Акимханова.

Но совсем недавно ребенку было не до игр и смеха. Родная мать швыряла семимесячную девочку на пол, а сожитель Марины снимал все это на видео. Специалисты отдела опеки и попечительства уже составили акт жилищно-бытовых условий семьи и готовят документы в суд. Они намерены лишить нерадивую мать родительских прав и забрать у нее сразу троих детей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 140 часть 2 – жестокое избиение несовершеннолетних детей. Она сопротивлялась, сожалела. Сказала, что она не подумала, что она не в нетрезвом состоянии, что ее вывел муж, что неоднократно ее муж избивал, и эта агрессивность вся передалась на ребенка», - сообщила инспектор ювенальной полиции Ханума Тасыбаева.

Главным доказательством того, что Марина - плохая мать, вероятнее всего, станет тот самый скандальный видеоролик. Сейчас женщина сожалеет о своем поступке и намерена бороться за детей.

«Я не буду больше так делать. Пожалуйста, простите меня все. Я осознала свою ошибку», - заявила Марина Тюменцева.

Суд состоится уже в ближайшее время. Сама Марина, выросшая в детдоме, признается, что не хочет для своих детей такой же участи.

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