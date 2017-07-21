﻿ 7-месячную девочку изолировали от матери, швырявшей ее на пол

По данным телеканала, инспекторы уже изолировали семимесячную малышку от матери и готовят документы в суд. Маленькую Ираду сейчас осматривают врачи. Поводом для принятия радикальных мер стал видеоролик, который появился в интернете. На записи женщина пытается успокоить дочь, бросая ее на пол.

Семимесячная Ирада сейчас проходит обследование в Талгарской больнице. Сюда малышку привезли инспекторы ювенальной полиции. Врачи говорят, что она совершенно здорова и очень общительная.

«В приемном покое ребенок осмотрен дежурным педиатром, врачом-хирургом, у ребенка внешних телесных повреждений ничего нет, жалоб нет. Ребенок активный, аппетит хороший, физическое развитие соответствует возрасту, улыбается, играет», - говорит заведующая педиатрическим отделением Талгарской центральной районной больницы Лязат Акимханова.

Но совсем недавно ребенку было не до игр и смеха. Родная мать швыряла семимесячную девочку на пол, а сожитель Марины снимал все это на видео. Специалисты отдела опеки и попечительства уже составили акт жилищно-бытовых условий семьи и готовят документы в суд. Они намерены лишить нерадивую мать родительских прав и забрать у нее сразу троих детей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 140 часть 2 – жестокое избиение несовершеннолетних детей. Она сопротивлялась, сожалела. Сказала, что она не подумала, что она не в нетрезвом состоянии, что ее вывел муж, что неоднократно ее муж избивал, и эта агрессивность вся передалась на ребенка», - сообщила инспектор ювенальной полиции Ханума Тасыбаева.

Главным доказательством того, что Марина - плохая мать, вероятнее всего, станет тот самый скандальный видеоролик. Сейчас женщина сожалеет о своем поступке и намерена бороться за детей.

«Я не буду больше так делать. Пожалуйста, простите меня все. Я осознала свою ошибку», - заявила Марина Тюменцева.

Суд состоится уже в ближайшее время. Сама Марина, выросшая в детдоме, признается, что не хочет для своих детей такой же участи.