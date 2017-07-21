﻿ Гонки не было - полиция о ДТП в парке Актобе с летальным исходом

Гонки не было - полиция о ДТП в парке Актобе с летальным исходом

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Гонки не было - полиция о ДТП в парке Актобе с летальным исходом

Актюбинские полицейские расследуют громкое ДТП в парке первого президента, которое произошло 7 июля около 21.10 часов, сообщает "Диапазон".

Как рассказали в пресс-службе ДВД области, в ходе расследования очевидцев и видеозаписей, подтверждающих гонку автомобилей на автодороге, не установлено.

Расследование установило, что за рулём автомобиля "SUZUKI Xi7", 2002 года выпуска, в момент ДТП находилась 19-летняя актюбинка, получившая водительское удостоверение в марте 2017 года.

"Девушка за рулем ехала по проспекту Абулхаир-хана со стороны ул. Маншук Маметовой в направлении ул. Газизы Жубановой. Нарушив пункт 10.1 Правил дорожного движения, при возникновении опасности для движения, она не приняла меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства. Выехав на тротуар, девушка допустила наезд на двух пешеходов. Сбитая девушка скончалась на месте. Парень с различными травмами госпитализирован в больницу, на сегодняшний день выписан для дальнейшего лечения по месту жительства", - рассказали в полиции.

Девушка-водитель получила телесные повреждения, требующие неотложной медицинской помощи, и была доставлена медиками в больницу, где была госпитализирована.

На данный момент по делу проводятся экспертизы для выяснения технического состояния транспортного средства и скорости его движения. Расследование продолжается.

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Все комментарии (6):
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фото пользователя my.imya
my.imya
Сколько часов практического вождения сейчас в автошколах? Наверно, нужно увеличивать, и видеоуроки шоковой терапии с демонстрацией фоток с места аварий. А для нарушителей, любых, еще жестче - видео, с места событий, с операций, моргов, любые страшные кадры, может даже посещение суд-мед.экспертизы на вскрытии. Трагедии эти на ровном месте, никто ж не думает, что с ним такое случится. Себе жизнь испортила, девочку погубила, и это все не вернешь. Соболезнование семье погибшей
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21.07.2017, 10:26
фото пользователя Panzer
Panzer
"Сколько часов практического вождения сейчас в автошколах?" -"0"
"А для нарушителей, любых, еще жестче - видео, с места событий, с операций, моргов, любые страшные кадры, может даже посещение суд-мед.экспертизы на вскрытии."-раньше в журнале "За рулем" такие фото со статьей публикавали. кстати "Диапазон" как вам идея о ностальжи публикациях по этой теме из этого журнала? просто найдите старые подшивки. думаю будет интересно:)
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21.07.2017, 15:24
фото пользователя my.imya
my.imya
Panzer Я помню, директор (или завуч) школы№2 вводил посещения трудными подростками мест лишения свободы. Дело давнее, могу перепутать, может в след.изолятор.. Но факт шоковой терапии, для наглядного показа, чтобы как-то реально припугнуть балбесов и не дать скатиться в криминал. Неоднозначная реакция, много шума от родителей, вопли всякие, свернули все. А по мне - хорошая идея. Сейчас вот поборы в школах - не редкость, и справиться не могут, наглеют дети, криминал пользуется. Дальше носа никто не видит
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22.07.2017, 12:15
фото пользователя 1870
1870
Сколько таких еще по нашим городам и весям летают "обезъян с гранатой"...
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21.07.2017, 11:13
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
"Нарушив..."..."не приняла меры..." - значит приоры останутся в воспалённых мозгах. Человека не вернуть, но хоть без отмаз, и это уже хорошо. Остальным уткам будет в пример
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21.07.2017, 12:05
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
камеры на перекрёстке наверное фиксировали рядом стоящие проезжающие машины.была ли там приора.а насчёт гонок гайцы могут скрывать,потому что сразу возникнет вопрос,а где патрульные машины,почему у вас гонками занимаются,т.е не работаете вот и нарушают.профилактические меры не принимаете или проводите и т.д..большой резонанс получила эта новость.Диапазон практический сразу отработал в реальном времени эту новость. не ждали неделю когда выйдит очередной номер газеты.
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