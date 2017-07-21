﻿ Гонки не было - полиция о ДТП в парке Актобе с летальным исходом

Актюбинские полицейские расследуют громкое ДТП в парке первого президента, которое произошло 7 июля около 21.10 часов, сообщает "Диапазон".

Как рассказали в пресс-службе ДВД области, в ходе расследования очевидцев и видеозаписей, подтверждающих гонку автомобилей на автодороге, не установлено.

Расследование установило, что за рулём автомобиля "SUZUKI Xi7", 2002 года выпуска, в момент ДТП находилась 19-летняя актюбинка, получившая водительское удостоверение в марте 2017 года.

"Девушка за рулем ехала по проспекту Абулхаир-хана со стороны ул. Маншук Маметовой в направлении ул. Газизы Жубановой. Нарушив пункт 10.1 Правил дорожного движения, при возникновении опасности для движения, она не приняла меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства. Выехав на тротуар, девушка допустила наезд на двух пешеходов. Сбитая девушка скончалась на месте. Парень с различными травмами госпитализирован в больницу, на сегодняшний день выписан для дальнейшего лечения по месту жительства", - рассказали в полиции.

Девушка-водитель получила телесные повреждения, требующие неотложной медицинской помощи, и была доставлена медиками в больницу, где была госпитализирована.

На данный момент по делу проводятся экспертизы для выяснения технического состояния транспортного средства и скорости его движения. Расследование продолжается.