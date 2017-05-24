Казахстанцу, вербовавшему соотечественников в ИГИЛ, вынесли приговор

К трем годам лишения свободы приговорен житель Актау, который пропагандировал деятельность незаконной международной террористической организации «Исламское государство», передает tumba.kz.

По данным суда, запрещенной в Казахстане религиозной литературой мужчина увлекся еще в 2007 году.

В 2014 году свои знания о религии мужчина стал подкреплять информацией из интернета.

Посещая различные социальные сети, он узнал о существовании международной террористической организации «Исламское государство», которая создана в Арабской Республике Сирия и ее деятельность на территории Казахстана, как и большинства других стран, запрещена.

«Увлекшись чтением статей, подсудимый понял, что целью организации является проведение в Сирии вооруженного джихада для свержения официальной власти и установления в обществе законов «шариата». Поддерживая эти направления, он решил вступить в ряды организации», - сообщила судья Актауского городского суда Гульнара Байтурова.

Но, прежде чем покинуть Казахстан, сторонник террористической организации решил провести широкую пропаганду запрещенного течения среди соотечественников.

Подсудимый устроился на рынок «Магаш», понимая, что в крупной торговой точке среди огромного количества работников легче найти сторонников.

Отмечается, что под предлогом проведения праздника «Айт», мужчина пригласил для беседы в дом, где он временно проживал, работника рынка и несовершеннолетнего местного жителя. И используя религиозную неграмотность последних, он провел с ними разъяснительную работу.

«На основе поступившей оперативной информации спецслужбы пресекли деятельность последователя радикального религиозного течения, запрещенного в Казахстане. Приговором суда подсудимый признан виновным в пропаганде терроризма и приговорен к лишению свободы сроком на 3 года с конфискацией лично принадлежащего имущества, добытого преступным путем», - комментирует Гульнара Байтурова.