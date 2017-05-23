В Актобе расследуют жестокое убийство

Актюбинские полицейские установили личность погибшего и выясняют обстоятельства смерти.

«22 мая в 09:14 из больницы «скорой медицинской помощи» в полицию поступило сообщение о том, что в Актобе на улице Озерная обнаружен труп человека с признаками насильственной смерти», - сообщает пресс-служба ДВД Актюбинской области.

Погибшим оказался 31-летний актюбинец. Городская полиция по данному факту начала досудебное расследование, заведено дело по ст. 106 ч.3 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РК. Выясняются обстоятельства.