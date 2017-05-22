За 4 месяца возбудили 351 дело по созданию финансовых пирамид

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За 4 месяца возбудили 351 дело по созданию финансовых пирамид

В последнее время в стране значительно активизировалась деятельность организаций с признаки финансовых пирамид.

Если в 2016 году в производстве находилось 350 уголовных дел по факту создания финансовой пирамиды и руководства ей, то за 4 месяца текущего года уже 351. От действий аферистов пострадали десятки тысяч казахстанцев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря министра, директора Департамента гос. языка и информации в МВД РК Алмаса Садубаева.

Так, в Кызылординской области выявлена преступная деятельность иностранной компании Questra Holdings Inc. Она занималась вовлечением вкладчиков путем составления договоров в сумме 30 тыс. тенге на счет компании с выплатой вознаграждения, в сумме 40 тыс. тенге за полгода.

Ранее в Астане была пресечена мошенническая деятельность преступной группировки.

Путем обмана и злоупотребления доверием учредитель ТОО "Респект" Ибраев К.Ж проводил презентации о том, что данная фирма заключило соглашение с Британским банком "BANK OF KINGDOM" и оказывает услуги по предоставлению без залоговых кредитов до 1 000 евро, по низким процентным ставкам. Он заключал договора по выдачи кредитов и, получив от граждан первоначальные взносы от 75 тыс. до почти 7 млн. тенге, скрылся. Количество обманутых граждан составило более тысячи человек.

По результатам расследования уголовного дела Ибраев К.Ж. был осужден к 9 годам лишения свободы.

"Призываем граждан проявлять бдительность, воздержаться от вкладов денег в организации, обещающие большую прибыль в короткие сроки", - написал А.Садубаев в Facebook.

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