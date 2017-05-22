Пропавший в Астане гражданин Грузии найден мертвым

«Арчила нашли мертвым. Спасибо всем кто помогал», - с такой надписью скриншот загрузила Анна.

Напомним, Арчил Давитадзе пропал 18 мая в 18:05, сначала он перестал отвечать на телефонные звонки, а с 19 мая его телефон отключен. 20 мая жители столицы подключились к поиску мужчины и начали расклеивать по всему городу листовки, на которых изображен пропавший Арчил Давитадзе. О пропаже Арчила сообщила супруга пропавшего Марина Пашковская.

Арчил - гражданин Грузии, имеет вид на жительство в Казахстане. Работает массажистом. Семья живет в Астане, супруги воспитывают маленькую дочь. В последний раз мужчину видели в 15:00, в районе Иманова-Валиханова.