Пропавший в Астане гражданин Грузии найден мертвым

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Пропавший в Астане гражданин Грузии найден мертвым

Пропавший в столице Казахстана гражданин Грузии Арчил Давитадзе найден мертвым. Об этом на своей странице в Instagram сообщила сестра его жены Анна Пашковская, передает ИА «NewTimes.kz».

«Арчила нашли мертвым. Спасибо всем кто помогал», - с такой надписью скриншот загрузила Анна.

Напомним, Арчил Давитадзе пропал 18 мая в 18:05, сначала он перестал отвечать на телефонные звонки, а с 19 мая его телефон отключен. 20 мая жители столицы подключились к поиску мужчины и начали расклеивать по всему городу листовки, на которых изображен пропавший Арчил Давитадзе. О пропаже Арчила сообщила супруга пропавшего Марина Пашковская.

Арчил - гражданин Грузии, имеет вид на жительство в Казахстане. Работает массажистом. Семья живет в Астане, супруги воспитывают маленькую дочь. В последний раз мужчину видели в 15:00, в районе Иманова-Валиханова.

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