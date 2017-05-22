​В Актобе физрук за развращение школьницы получил 7 лет лишения свободы

22-летний актюбинец Бексултан Елемесов работал в 16-й школе с сентября 2016 года, сегодня суд вынес приговор, сообщает корреспондент "Диапазона".

15 февраля, в 15 часов он вел физкультуру у 3-классников, дети играли в футбол. В кабинете учителя две девочки играли в тогыз кумалак. За их игрой смотрела 9-летняя ученица. Сначала физрук Елемесов усадил ее к себе на колени, обнял, потом девочка выбежала от него в коридор. Позже мужчина завел ребенка в женскую раздевалку, стал трогать ее за интимные места, вытащил свой половой орган, говорится в материалах уголовного дела.

После того, как родители написали заявление в полицию, Бексултана Елемесова арестовали. Судили его по статье "развращение малолетних".

- Дочь обо всем рассказала только вечером после ужина, плакала. В суде он просил прощения, говорил, что не понимает, что делал. Я его простила, - рассказала в суде мама 9-летней девочки.

Сегодня, 22 мая суд по делам несовершеннолетних приговорил Бексултана Елемесова к 7 годам лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.