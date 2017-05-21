За убийство учителя сантехник в Атырау осужден на 8 лет колонии

В Атырау суд огласил приговор по громкому делу об убийстве в средней школе, сообщает МИА «Казинформ».

"Убийство произошло в средней школе №16, где 5 января был обнаружен труп преподавателя физкультуры со следами насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления был арестован сантехник этого же учебного заведения. Следствие установило, что между учителем и сантехником возникла ссора, переросшая в драку, в ходе которой сантехник задушил преподавателя шнурком от ботинка. Подсудимый был признан судом виновным по статье «Убийство» УУ РК и приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе областного суда.