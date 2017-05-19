​В Актобе задержан бывший начальник полиции

Прокуроры просят арестовать Казбека Алиева по делу о незаконном приобретении и продаже нефтепродуктов, сообщает корреспондент "Диапазона".

Казбек Алиев работал заместителем начальника Илецкого отдела полиции. В 2016 году его уволили по результатам служебной проверки. Несколько дней назад Алиева задержали по подозрению в незаконном приобретении и продаже дизтоплива, ущерб оценивают на миллионы тенге.

Вместе с ним на скамье подсудимых подельник - Урал Бисембин, отец 5 детей. Мужчина работает директором ТОО "Таза далаком". Третий задержанный - актюбинец Азамат Утаргалиев. У него супруга на 7 месяце беременности. Сегодня всех троих привезли в суд, прокуратура просила суд арестовать задержанных на 2 месяца, пока идёт следствие.

Казбек Алиев объяснил суду, что в преступлении признался и просил оставить его на свободе под залог дома матери, не разлучать со своими тремя детьми.

- Скрываться от следствия не собираюсь, - обещал экс-полицейский.

Остальные задержанные также просили оставить их на свободе под залог. Судья пока не принял решение.