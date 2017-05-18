3-летняя девочка утонула в колесе от трактора в Костанайской области

В Костанайской области в посёлке Осиновка 14 мая трехлетняя девочка утонула в колесе от трактора. Ёмкость была предназначена для полива, передает alau.kz.

«Это был балон от трактора «К-700». Взрослые не доглядели. Произошла трагедия», - сообщили в ДЧС Костанайской области.

Еще одно происшествие случилось в селе Зааятское Денисовского района 3 мая. Там, 15-летний подросток оказался на искусственном котловане. Он купался в неприспособленном месте.

«Мальчик утонул по собственной неосторожности во время купания. Труп извлечён местными жителями. За купальный сезон 2016 года на водоемах области погиб 21 человек, из них 4 детей», - сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Сотрудники ЧС напоминают - беда может предостерегать не только на реках и озёрах, но и искусственных водоемах, ёмкостях для полива воды в частных подворьях. Банальная невнимательность может привести к трагическим последствиям. Департамент по ЧС Костанайской области напоминает организаторам мест массового купания о необходимом водолазном обследовании дна, а также обучении и повышении квалификации персонала уполномоченного на обеспечении безопасности на водоемах.