Мужчина обокрал машину на глазах пассажира в Шымкенте

Мужчина, совершивший кражу из автомобиля на глазах свидетеля, задержан с поличным, передает TVK.

Инцидент произошел в Шымкенте, на улице Торекулова. Девушка-водитель сообщила изданию, что накануне ночью оставила свой автомобиль буквально на минуту, злоумышленник воспользовался удобным случаем, подбежал к машине, открыл дверь, забрал кошелек и скрылся. В момент кражи в салоне автомобиля, на пассажирском кресле была мать потерпевшей, которая начала кричать.

«Когда мама подняла шум, вор был уже на приличном расстоянии. Я побежала вслед за ним и тоже крикнула, чтобы он хотя бы оставил права, но, оказалось, что он забрал только портмоне. Спустя некоторое время полицейские привели предполагаемого вора», - рассказала потерпевшая.

Задержанным оказался 27-летний мужчина, он вернул краденное портмоне. Для выяснения обстоятельств подозреваемый был доставлен в РОВД.