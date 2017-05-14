Семейная драма в Алматы: Муж попал в больницу после попытки жены забрать сына

Семейная драма разыгралась в Алматы. Разведенная пара не может поделить сына, после неудачной попытки жены забрать сына, муж оказался в больнице, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы. Как рассказала пресс-секретарь ДВД Салтанат Азирбек, сообщение в полицию о том, что в микрорайоне "Мамыр" мужчина получил травму тупым предметом по голове и потерял сознание, поступило после 21.00 13 мая. На место выехали скорая помощь и полиция. По данным ДВД, первоначально была информация о том, что была стрельба. Однако она не подтвердилась, потому что никто из участников не ранен. Телесные повреждения, полученные мужчиной, свидетельствуют о том, что его ударили предположительно битой.

Как оказалось, на месте произошла семейная драма. Родители в разводе не могли поделить ребенка. Как рассказала Азирбек, по указанному адресу проживают отец ребенка, его брат и сын. В отсутствие отца ребенка приехала мать с двумя мужчинами на черном Mercedes Gеlendwagen без номеров, чтобы забрать ребенка. На момент приезда женщины отца мальчика 2007 года рождения не было дома. Затем родственник бывшего мужа вызвал его, сообщив, что мать в его отсутствие пытается забрать сына. Через некоторое время приехал бывший муж женщины, между ними началась словесная перепалка. После чего один из мужчин, приехавших вместе с женщиной, достал из машины биту и ударил по голове отца мальчика. Мужчина потерял сознание, а бывшая жена с мужчинами скрывается. "Данный факт зарегистрировали по статье 106 УК РК ("Нанесение телесных повреждений") в ЕРДР, пострадавший госпитализирован в 7 городскую больницу, он пришел в себя, дает показания. Была создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников как отдела полиции при УВД Ауэзовского района, так и Управления криминальной полиции Алматы. Был объявлен план "перехват". Сейчас проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на задержание фигурантов дела", - сообщила Азирбек.