Страны СНГ создадут общую базу данных преступников

Представители тюремных ведомств также предложили внести в базу не только ФИО преступников, но и отпечатки пальцев и ДНК.

Станы СНГ создадут единую базу данных осужденных за тяжкие преступления, сообщает "Российская газета".

Такое решение приняли руководители тюремных ведомств на заседание в Минске, чтобы отслеживать террористов и экстремистов.

"У таких людей (осужденных за терроризм и экстремизм - Прим. ред.) не должно быть возможности после освобождения спокойно пересекать границы наших стран - без учета и контроля, и продолжать свою преступную деятельность", - подчеркнул заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко после заседания Совета руководителей пенитенциарных служб стран-членов СНГ.