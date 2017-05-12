Страны СНГ создадут общую базу данных преступников

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Страны СНГ создадут общую базу данных преступников

Представители тюремных ведомств также предложили внести в базу не только ФИО преступников, но и отпечатки пальцев и ДНК.

Станы СНГ создадут единую базу данных осужденных за тяжкие преступления, сообщает "Российская газета".

Такое решение приняли руководители тюремных ведомств на заседание в Минске, чтобы отслеживать террористов и экстремистов.

"У таких людей (осужденных за терроризм и экстремизм - Прим. ред.) не должно быть возможности после освобождения спокойно пересекать границы наших стран - без учета и контроля, и продолжать свою преступную деятельность", - подчеркнул заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко после заседания Совета руководителей пенитенциарных служб стран-членов СНГ.

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