В Степногорске пенсионерка выпрыгнула из окна и погибла

Инцидент произошел 11 мая в одном из спальных кварталов города.

В Акмолинской области пенсионерка выпрыгнула из окна балкона и разбилась насмерть, сообщили источники в правоохранительных органах, передает Sputnik Казахстан.

"С балкона третьего этажа пятиэтажного жилого дома выпрыгнула хозяйка квартиры 1931 года рождения. Проживала женщина с сыном, он работает слесарем, в момент самоубийства его в доме не было, она находилась одна",- проинформировал собеседник. Тело направлено в морг, назначена экспертиза. Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".