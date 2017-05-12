В Степногорске пенсионерка выпрыгнула из окна и погибла

Инцидент произошел 11 мая в одном из спальных кварталов города.
В Акмолинской области пенсионерка выпрыгнула из окна балкона и разбилась насмерть, сообщили источники в правоохранительных органах, передает Sputnik Казахстан.
"С балкона третьего этажа пятиэтажного жилого дома выпрыгнула хозяйка квартиры 1931 года рождения. Проживала женщина с сыном, он работает слесарем, в момент самоубийства его в доме не было, она находилась одна",- проинформировал собеседник. Тело направлено в морг, назначена экспертиза. Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".
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