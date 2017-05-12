В Костанае разыскивают особо опасного преступника

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В Костанае разыскивают особо опасного преступника

Полицейскими Костаная по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается 33-летний Михаил Хомяков, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

По данным полиции, разыскиваемый мужчина не имеет определенного места жительства.

Хомяков был одет в куртку и кофту темного цвета, штаны темного цвета, туфли темного цвета, кепку или бейсболку.

Приметы: рост 170-175 см., среднего телосложения, возможно имеется борода и усы.

«При получении какой - либо информации о месте нахождении преступника прошу сообщить в сообщить в ОКП ЮОП города Костанай по тел. 8 (7142) 52-68-61, 52-68-81, дежурная часть 52-68-50. Анонимность гарантируем», - говорится в сообщении.

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