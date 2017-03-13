Полицейские сбили ребенка на пешеходе в Алматы

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Полицейские сбили ребенка на пешеходе в Алматы

Автор ролика утверждает, что сотрудники полиции сбили мальчика на пешеходном переходе.

На кадрах видно, как полицейское авто с номером 1219 города Алматы, остановилось на пешеходном переходе. При этом, по всей видимости, автомобиль ехал по встречной полосе.

Видео сопровождается разгневанными криками очевидцев и душераздирающим плачем малыша.

При этом полицейские, склонив головы, говорят "снимайте, снимайте".

"Сегодня в 10 утра по Джангельдина выше Рыскулова сбили ребенка сотрудники жол полиции. Они ехали по встречной полосе, по автобусной линии. Ребенок переходил дорогу по пешеходу. После не вызывая скорую,посадили ребенка в машину и оставили место дтп. п.с. Ребенок в 4 гор больнице с переломом. Ему еще "повезло" честно говоря. Скорость была большая, сбили крылом. Прям перед глазами как он от удара отлетел", - говорится в описании к видео.

В полиции Алматы уточняется факт ДТП.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя ферзя
ферзя
Очень жалко ребенка. От его плача аж сердце сжимается. Но следует отметить что спецмашина, шла по встречке, с проблестковыми маяками, явно спеша на вызов. Детей надо учить, останавливаться и отходить подальше от дороги при вое сирен. А детям наоборот такой вой интересен и они стараются как можно ближе то рассмотреть. Такие красные маячки могут кому то спасти жизнь, И разницы нет скорой помощи, пожарке  или патрульной машине. Они спешат на помощь. Детям надо это разъяснить. и научить. Или принять что помощь может идти долго, через заторы и пробки.  
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13.03.2017, 12:32
фото пользователя Митрич.
Митрич.
Позор. Пофиг, что с проблесковыми (вопрос - когда они их включили) - если с мигалками, то детей давить?
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13.03.2017, 12:48
фото пользователя ферзя
ферзя
Ага они без мигалок по встречке неслись и только с одной целью - сбить ребенка. Я их не оправдываю но и перегибать не надо. Я видел на встречке скорые Один раз шлагбаум пожарка снесла. Но и видел кучу жалоб, что полиция или скорая не успела. А пожарка остановилась не доехав когда горели люди. 
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13.03.2017, 12:59
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