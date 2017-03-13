Полицейские сбили ребенка на пешеходе в Алматы

Автор ролика утверждает, что сотрудники полиции сбили мальчика на пешеходном переходе.

На кадрах видно, как полицейское авто с номером 1219 города Алматы, остановилось на пешеходном переходе. При этом, по всей видимости, автомобиль ехал по встречной полосе.

Видео сопровождается разгневанными криками очевидцев и душераздирающим плачем малыша.

При этом полицейские, склонив головы, говорят "снимайте, снимайте".

"Сегодня в 10 утра по Джангельдина выше Рыскулова сбили ребенка сотрудники жол полиции. Они ехали по встречной полосе, по автобусной линии. Ребенок переходил дорогу по пешеходу. После не вызывая скорую,посадили ребенка в машину и оставили место дтп. п.с. Ребенок в 4 гор больнице с переломом. Ему еще "повезло" честно говоря. Скорость была большая, сбили крылом. Прям перед глазами как он от удара отлетел", - говорится в описании к видео.

В полиции Алматы уточняется факт ДТП.