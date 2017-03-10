Осужденному за лжетерроризм учителю из Караганды Юрию Паку сократили срок по амнистии, сообщили в пресс-службе областного суда.

Сегодня Абайский районный суд рассмотрел представление руководства колонии о сокращении срока Ю. Паку по амнистии. В итоге Ю. Паку сократили срок на 1/4, то есть на 5 месяцев и 12 дней со дня введения в действие закона об амнистии, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, по информации областного суда, 7 марта в суд поступило заявление от адвоката Ю. Пака о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам, пишет газета "Новый вестник".

"В соответствии со статьей 502 УК РК материалы направлены прокурору для организации расследования. По возвращению проверочных материалов с заключением прокурора, ходатайство адвоката будет рассмотрено по существу", - сообщают в пресс-службе областного суда.

Как сообщалось ранее, 3 октября прошлого года Казыбекбийский районный суд Караганды рассмотрел уголовное дело в отношении учителя физики Юрия Пака по статье 273 (Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма) УК РК. По данным следствия, учитель физики СОШ №86 города Караганды, находясь на своем рабочем месте, позвонил со своего мобильного телефона по номеру 102 и ложно сообщил о том, что в здании ТД "ЦУМ" намеревается заложить бомбу.

Суд первой инстанции приговорил учителя к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В качестве меры пресечения избрано содержание под стражей.

Между тем дело учителя вызвало большой резонанс в обществе и критику в соцсетях. Ряд пользователей выражают сомнения по поводу доказанности вины учителя, который утверждает, что звонок с его сотового совершил не он.

После обращения депутата сената Дариги Назарбаевой в Генпрокуратуру в ведомстве прокомментировали дело учителя. В пресс-службе надзорного органа пояснили, что наказание Паку назначено ближе к минимальному - 2 года лишения свободы, в то время как санкция данной статьи УК предусматривает от 6 месяцев до 6 лет лишения свободы. Суд учел наличие у учителя двух детей 13 и 17 лет и отсутствие отягчающих обстоятельств. В ведомстве также отметили право учителя на подачу апелляционной жалобы.

В конце прошлого года апелляционная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда оставила без удовлетворения приговор учителю физики.

Кроме того, вчера стало известно, что родственники осужденного подали заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Супруга Ю. Пака получила результаты независимой экспертизы, проведенной в Ростовском центре судебных экспертиз в России. Согласно заключению экспертов, голос сообщившего о заложенном взрывном устройстве мужчины не принадлежит Ю. Паку.