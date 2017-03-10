4-летнего ребенка в Актобе оглушило при падении со второго этажа

8 марта около 21 часа скорая доставила в областную детскую больницу 4-летнего мальчика. Он упал из открытого окна 2 этажа, сообщает "Диапазон".
Ребенок получил перелом теменной кости, закрытую черепно-мозговую травму тяжелой степени, у него были гематомы, к тому же его оглушило. Мальчика привезли из Заречного, района "Кемпинг".
Больше суток он провел в реанимации, сегодня его переводят в отделение нейрохирургии, где продолжат лечение.
Врачи просят быть внимательные к детям. С потеплением в больницу поступает все больше детей, выпавших из открытых окон, часто падение происходит из окон с москитной сеткой.
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