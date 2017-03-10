4-летнего ребенка в Актобе оглушило при падении со второго этажа

Автор:
4-летнего ребенка в Актобе оглушило при падении со второго этажа

8 марта около 21 часа скорая доставила в областную детскую больницу 4-летнего мальчика. Он упал из открытого окна 2 этажа, сообщает "Диапазон".

Ребенок получил перелом теменной кости, закрытую черепно-мозговую травму тяжелой степени, у него были гематомы, к тому же его оглушило. Мальчика привезли из Заречного, района "Кемпинг".

Больше суток он провел в реанимации, сегодня его переводят в отделение нейрохирургии, где продолжат лечение.

Врачи просят быть внимательные к детям. С потеплением в больницу поступает все больше детей, выпавших из открытых окон, часто падение происходит из окон с москитной сеткой.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
10.03.2017, 09:57
  
В Актобе проходят антитеррористические учения
09.03.2017, 17:04
  
​В Актюбинской области сошли вагоны с рельсов
07.03.2017, 22:42
  
2-летняя девочка получила ожог в детском саду
07.03.2017, 15:53
  
9 марта в Актобе включат сирены
06.03.2017, 17:41
  
Насильник шестилетней Вики из Актау подал апелляцию
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Вылетевший из Тараза самолет совершил аварийную посадку
Погибший в Москве казахстанец хотел заработать на подарки к 8 марта
Признался в коррупции районный аким в Атырау
Трое суток спасатели ВКО ищут провалившегося под лёд мальчика
Казахстанца арестовали за интим с семиклассницей в России
Боинг-757 приземлился в аэропорту Алматы с отказавшим двигателем
​Украденная невеста защитила свою честь в суде Шымкента
Офицеры ​Минобороны РК осуждены за создание ОПГ и хищение крупной суммы денег 6
Насильник шестилетней Вики из Актау подал апелляцию
Глава комитета МИР РК попался на взятке 5
Loading...