Летевший из Алматы в Уральск самолет совершил экстренную посадку в Актобе

Автор:
Летевший из Алматы в Уральск самолет совершил экстренную посадку в Актобе

Самолет, летевший из Алматы в Уральск, сегодня совершил экстренную посадку в Актобе, причины происшествия выясняют в Министерстве по инвестициям и развитию, передает МИА «Казинформ».

В пресс-службе МИР РК сообщили, что «департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов проводит расследование».

«Да, по маршруту Алматы - Уральск самолета «Эйр Астаны» в бортовом компьютере показало, что неполадки в двигателе. Поэтому экипаж принял решение, что нужно посадку производить в Актобе. Посадка в Актобе благополучно произведена. Теперь в Министерстве создается комиссия по расследованию этого происшествия», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Как сообщил пользователь Денис Кривошеев в соцсетях, рейс авиакомпании «Эйр Астана» вылетел по маршруту Алматы (10.22) - Уральск (12.25), и в пути дал сигнал бедствия. Экипаж принял решение следовать в Актобе. В 12.40 борт с 76 пассажирами благополучно сел.

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
05.03.2017, 14:27
  
На алматинском Арбате упал экран
01.03.2017, 15:06
  
Что сказал Владимир Путин об организации Универсиады-2017 в Алматы
27.02.2017, 15:00
  
В авиакомпании объяснили, из-за чего сняли с самолета пассажира c наушниками 3
26.02.2017, 12:33
  
Две девушки впали в ступор в одном из дворов Алматы 1
25.02.2017, 17:20
  
​Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Костанае 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
На алматинском Арбате упал экран
Психиатра-нарколога из Костаная подозревают в организации убийства коллеги
В Караганде умер младенец после падения на ледяном тротуаре
Полицейский в Актобе получил срок за квартирную кражу 1
Автомобиль снес светофор в Алматы
Амнистию учителя Юрия Пака рассмотрят в суде
В Рудном повесилась 12-летняя девочка
Мужчина, зарезавший жену в здании суда перед разводом, арестован
Казахстанец, убивший двух оренбургских предпринимателей, получил 23 года тюрьмы
​Главу отдела образования Темиртау подозревают в получении взяток
Loading...