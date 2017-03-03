В Рудном повесилась 12-летняя девочка

В школе подтвердили факт суицида их ученицы.

В Рудном покончил с собой еще один подросток. Стало известно, что трагедия произошла 2 марта. Известно, что 12-летняя девочка училась в 7 классе школы-лицея №4, занималась в секции хоккея, сообщает ИА Город.

По предварительным данным, причиной самоубийства школьницы стали не опасные психологические игры в социальных сетях, а неразделенная любовь.

Официальную информацию по факту суицида школьницы в городском отделе образования пока получить не удалось.