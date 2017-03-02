Казахстанец, убивший двух оренбургских предпринимателей, получил 23 года тюрьмы

Как сообщает областная прокуратура, приговор вступил в законную силу, передает «ОренИнформ».

27-летний гражданин Казахстана Руслан Максатов признан виновным в совершении преступлений по статьям «Разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «Убийство двух лиц, совершенное группой по предварительному сговору, сопряженное с разбоем».

Мужчина приговорен к наказанию в виде 23 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В январе и марте 2015 года Максатов, занимавшийся покупкой автомобилей в России, убил в Оренбурге ранее знакомых ему двух горожан, занимавшихся нелегальным валютным бизнесом. Оба были застрелены из травматического пистолета в автомобилях, на которых передвигался злоумышленник. Второе преступление мужчина совершил вместе со своим земляком, который находится в международном розыске.

Оба трупа были вывезены за город и брошены. Найденные при жертвах деньги убийцы забрали себе.

Максатов был задержан оперативными сотрудниками полиции при попытке въехать в Оренбург в третий раз.

Суд апелляционной инстанции счел жалобы осужденного и его защитника не подлежащими удовлетворению и оставил приговор суда первой инстанции без изменения.