Казахстанец, убивший двух оренбургских предпринимателей, получил 23 года тюрьмы

Как сообщает областная прокуратура, приговор вступил в законную силу, передает «ОренИнформ».
27-летний гражданин Казахстана Руслан Максатов признан виновным в совершении преступлений по статьям «Разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «Убийство двух лиц, совершенное группой по предварительному сговору, сопряженное с разбоем».
Мужчина приговорен к наказанию в виде 23 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
В январе и марте 2015 года Максатов, занимавшийся покупкой автомобилей в России, убил в Оренбурге ранее знакомых ему двух горожан, занимавшихся нелегальным валютным бизнесом. Оба были застрелены из травматического пистолета в автомобилях, на которых передвигался злоумышленник. Второе преступление мужчина совершил вместе со своим земляком, который находится в международном розыске.
Оба трупа были вывезены за город и брошены. Найденные при жертвах деньги убийцы забрали себе.
Максатов был задержан оперативными сотрудниками полиции при попытке въехать в Оренбург в третий раз.
Суд апелляционной инстанции счел жалобы осужденного и его защитника не подлежащими удовлетворению и оставил приговор суда первой инстанции без изменения.
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