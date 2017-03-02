За пропаганду экстремизма в Астане задержан мужчина

Автор:
За пропаганду экстремизма в Астане задержан мужчина

1 марта КНБ задержан житель Астаны, который намеревался создать в столице ячейку религиозно-экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир».

«Ранее, в феврале, при попытке распространения листовок с пропагандой идей «Хизб-ут-Тахрир» был задержан ее сторонник в Алматы», - сообщает пресс-служба КНБ Казахстана.

Отмечается, по этим фактам проводятся следственные действия.

В Казахстане деятельность «Хизб-ут-Тахрир» признана экстремистской и запрещена столичным судом в марте 2005 года.

С этого периода правоохранительными и специальными органами привлечено к уголовной ответственности 160 ее лидеров и активистов. Свыше 700 человек добровольно отказались от экстремистской идеологии.

Единичные попытки возобновления деятельности «Хизбут-Тахрир» в Казахстане имеют место, как правило, под воздействием внешней пропаганды.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
21.02.2017, 14:50
  
Приговор террористам из Балхаша оставили без изменений
11.02.2017, 14:10
  
​В Казахстане нейтрализовали две радикальные группы
08.02.2017, 14:07
  
В КНБ РК разработали план по борьбе с экстремизмом и терроризмом 1
06.02.2017, 09:30
  
Трамп назвал террористическое государство номер один 4
05.02.2017, 14:55
  
Турецкие военные сообщили об уничтожении 33 боевиков ИГИЛ в Сирии
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Стали известны подробности смерти 2-летней девочки в Костанае
9-летнюю девочку укусила бродячая собака в Астане
Охранников суда в Костанае, где мужчина зарезал свою жену, могут посадить на 5 лет 1
Школьницу угрожали убить за долги ее родственника в Темиртау
​Муж зарезал супругу в здании суда в Костанайской области 8
В сети появилось видео женщины, которая родила и оставила своего ребенка умирать на тротуаре 2
Медики рассказали отчего умер двухлетний ребенок в Костанае
Обрушился аварийный двухэтажный дом в Кызылорде
​В Актобе пенсионер получил срок за шутку о бомбе 1
Стали известны подробности гибели учителя в Шымкенте 2
Loading...