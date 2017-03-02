За пропаганду экстремизма в Астане задержан мужчина

1 марта КНБ задержан житель Астаны, который намеревался создать в столице ячейку религиозно-экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир».
«Ранее, в феврале, при попытке распространения листовок с пропагандой идей «Хизб-ут-Тахрир» был задержан ее сторонник в Алматы», - сообщает пресс-служба КНБ Казахстана.
Отмечается, по этим фактам проводятся следственные действия.
В Казахстане деятельность «Хизб-ут-Тахрир» признана экстремистской и запрещена столичным судом в марте 2005 года.
С этого периода правоохранительными и специальными органами привлечено к уголовной ответственности 160 ее лидеров и активистов. Свыше 700 человек добровольно отказались от экстремистской идеологии.
Единичные попытки возобновления деятельности «Хизбут-Тахрир» в Казахстане имеют место, как правило, под воздействием внешней пропаганды.
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