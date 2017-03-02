9-летнюю девочку укусила бродячая собака в Астане

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9-летнюю девочку укусила бродячая собака в Астане

После укуса собаки она была доставлена в больницу с диагнозом обширные, скальпировано-рванные укушенные раны лица, шеи и головы.

9-летняя девочка в Астане пострадала от укуса бродячей собаки, передает Казинформ со ссылкой на предприятие «Астана ветсервис».

По информации ведомства, ученица третьего класса Ажибай Жанна Ермаханкызы 24 февраля после укуса собаки доставлена в больницу с диагнозом обширные, скальпировано-рванные укушенные раны лица, шеи и головы. Всего же с начала 2017 года зарегистрировано 85 случаев пострадавших от укусов животных.

За 2016 год по Астане зафиксировано 1234 случая укусов бродячими животными.

В «Астана ветсервис» также прокомментировали информацию зоозащитников, которые рассказали на общественных слушаниях о сжигании собак живьем, отстреливании собак и продаже отловленных животных. Как сообщили в ведомстве, эта информация «не имеет подтверждающих оснований, жалоб от лиц, пострадавших от действий специализированной организации, не поступало».

Зоозащитником Людмилой Фаткулиной каких-либо доказательств не предоставлено.

Отмечается, что бродячие собаки и кошки отлавливаются гуманным способом с применением разрешенных средств отлова, каковыми являются пневматическое оружие с применением обездвиживающих препаратов, имеющее соответствующий сертификат с дозировкой, сети, петли, сачки-ловушки, а также другие средства и приспособления, не приводящие к гибели животного в момент отлова в соответствии с утвержденными Правилами отлова. На производственной базе КГП на ПХВ «Астана ветсервис» имеются 100 вольеров для содержания отловленных животных.

В течение трех календарных дней отловленные животные содержатся в вольерах, где они обеспечены сухим кормом и водой, проводится ежедневная очистка мест содержания.

Первостепенной задачей отлова бродячих животных является профилактика распространения бешенства и других болезней опасных для человека.

В этой связи, предложение зоозащитников о прекращении отлова бродячих и безнадзорных животных не может быть поддержано ввиду опасности причинения вреда здоровью населения безнадзорными животными, учитывая, что собаки являются переносчиками опасного заболевания - бешенство.

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