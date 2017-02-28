Медики рассказали отчего умер двухлетний ребенок в Костанае

Девочка была госпитализирована с диагнозом «Острый гастроэнетроколит» 16 февраля, передает Bnews.kz.

Ранее в мессенджере Ватсап распространялся аудиофайл, в котором утверждалось, что ребенок погиб после употребления неизвестного молочного продукта. Сам факт смерти медики тогда подтвердили, но причину трагедии еще предстоит выяснить специалистам областного департамента по защите прав потребителей.

В управлении здравоохранения рассказали о диагнозе и лечении, которое получал ребенок.

«16 февраля ребенок поступил в инфекционное отделение КГП «Костанайская городская детская больница» с жалобами на повышение температуры тела, многократную рвоту, частый жидкий стул. Cо слов матери, ребенок ел йогурт, название и место приобретения которого мама не помнит, а так же виноград, сладкий пирог. Госпитализирована с диагнозом «острый гастроэнтероколит». Тяжелое течение. Лечение проводилось в соответствии с протоколом», - рассказали в управлении здравоохранения.

Врачами было подано экстренное извещение в департамент по защите прав потребителей и взяты анализы на бактериологическое исследование. Несмотря на проводимое лечение, 17 февраля состояние резко ухудшилось и ребенок скончался.