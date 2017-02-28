Куандыку Бишимбаеву продлили арест

Экс-министра подозревают в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору.

До 10 апреля продлен срок ареста обвиняемого в коррупции экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

«Срок применения меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Бишимбаева продлен до 10 апреля», - сообщили корреспонденту агентства в столичном суде.

Напомним, бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева подозревают в хищении 1 млрд. тенге. По версии следствия, Бишимбаев, будучи на посту главы АО «НУХ Байтерек», организовал преступную схему при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в г.Кызылорда через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».

10 января Нацбюро по противодействию коррупции сообщило о задержании министра. Его подозревают в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору. 12 января с санкции районного суда №2 Алматинского района Астаны в отношении Куандыка Бишимбаева избрана мера пресечения «арест». Полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев, по версии следствия, тратил на личные нужды.

Куандык Бишимбаев был освобожден от должности министра указом Президента 28 декабря 2016 года. Он пробыл на этой должности 8 месяцев. С 30 мая 2013 года по 5 мая 2016 года был председателем правления Национального управляющего холдинга «Байтерек».