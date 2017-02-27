Перенесена дата оглашения приговора Акжаркын Турлыбай

Прежде была определена дата оглашения приговора для казахстанки, задержанной в аэропорту Гуанчжоу за контрабанду наркотиков на 27-28 февраля. Об этом ИА «NewTimes.kz» сообщил адвокат девушки Сункар Нурмагамбетов.

«Настоящим сообщаю, что оглашение по уголовному делу в отношении Акжаркын Турлыбай переносится на неопределённую дату. О дате заседания будут извещены все заинтересованные лица», - рассказал адвокат.

Напомним, 21-летняя гражданка Казахстана Акжаркын Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту Гуанчжоу за контрабанду 4,5 килограммов наркотиков (амфетамин). Она направлялась в Малайзию, чтобы подработать курьером модной одежды. Девушка уверена, что наркотики ей подбросили. За совершение этого преступления китайский суд приговорил ее к пожизненному тюремному заключению. Позднее Центральноазиатский региональный информационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) заявил, что девушка стала жертвой нигерийской наркомафии. 7 апреля 2016 года суд апелляционной инстанции постановил отменить пожизненный приговор Акжаркын Турлыбай и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее также сообщалось, что девушка, возможно, стала жертвой нигерийской наркомафии. В ситуации, подобной Акжаркын Турлыбай, находятся около шести граждан Украины и России в Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах, со всеми ними поддерживается связь.