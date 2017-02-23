Задержан бывший зампред "Казахстан инжиниринг" - СМИ

На руководящей должности в нацкомпании Канат Султанбеков проработал около двух лет.

Бывший заместитель председателя правления АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" Канат Султанбеков задержан, по предварительным данным, по подозрению в совершении коррупционных преступлений, сообщил Sputnik Казахстан источник в КНБ РК.

Канат Султанбеков работал вице-президентом "Казахстан инжиниринг" с февраля 2015 года, на сайте компании его нет в составе правления.

Позже появилась официальная информация о том, что решением совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 15 февраля 2017 года досрочно прекращены полномочия членов правления компании: заместителя председателя правления Султанбекова Каната Танатаровича и руководителя аппарата Бергенева Адылгазы Садвокасовича. Этим же решением в состав правления избраны: заместителем председателя правления компании Шакшакбаев Вадим Шамильевич, управляющим директором Мукушева Мадина Шарияздановна.