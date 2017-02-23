В Актобе начальника станции подозревают в торговле людьми

Актюбинские полицейские арестовали 53-летнего начальника железнодорожной станции, который удерживал в рабстве двух сельских женщин, сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области.

17 февраля сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД освободили из рабства двух женщин.

Как сообщили полицейские, жертвами оказались 44- и 29-летняя жительницы области, которые обманом были привлечены на работу в крестьянское хозяйство в Хромтауском районе, где их более полугода незаконно, против воли, эксплуатировали в качестве рабочей силы.

"По подозрению в совершении преступления задержан 53-летний житель района, который имел достаточно высокое положение в районе", - уточнили в пресс-службе ДВД.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 128 ч.2 УК РК (торговля людьми с целью трудовой эксплуатации).

Подозреваемый водворен в ИВС Хромтауского района. Расследование продолжается.