В Актобе начальника станции подозревают в торговле людьми

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В Актобе начальника станции подозревают в торговле людьми

Актюбинские полицейские арестовали 53-летнего начальника железнодорожной станции, который удерживал в рабстве двух сельских женщин, сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области.

17 февраля сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД освободили из рабства двух женщин.

Как сообщили полицейские, жертвами оказались 44- и 29-летняя жительницы области, которые обманом были привлечены на работу в крестьянское хозяйство в Хромтауском районе, где их более полугода незаконно, против воли, эксплуатировали в качестве рабочей силы.

"По подозрению в совершении преступления задержан 53-летний житель района, который имел достаточно высокое положение в районе", - уточнили в пресс-службе ДВД.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 128 ч.2 УК РК (торговля людьми с целью трудовой эксплуатации).

Подозреваемый водворен в ИВС Хромтауского района. Расследование продолжается.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя ферзя
ферзя
если людей держали в рабстве, или как тут озаглавлено торговали людьми, то тут должна была действовать группа. Или 53 летний атлант не спал ночами, и караулил 24 часа в сутки или одел им кандалы и территорию оградил колючей проволочкой построив ямы с камерами. не думаю и тут не указано, что людей содержали как узников. наверняка в любой момент могли уйти. Другой вопрос на наличие договора или зарплаты. Если крестьянин стал влиятелен в районе, то у него было намного больше работников, хотя бы. По моему высосано из пальца, для отрапортования.  Приходилось сталкиваться с подобными показателями по борьбе с работорговлей. 
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23.02.2017, 11:10
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