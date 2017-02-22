​ Он избил жену из-за измены - адвокат Бахытбека Есентаева

"Мой подзащитный с первых дней давал правдивые последовательные показания".

Адвокат Бахытбека Есентаева рассказал о планах добиться смягчения наказания для своего подзащитного в Верховном суде РК, передает Today.kz.

Напомним, 20 февраля стало известно о том, что телеведущая и продюсер Баян Максаткызы (Есентаева) обратилась в Верховный суд с просьбой о пересмотре приговора бывшему супругу Бакытбеку Есентаеву.

С ходатайством о возбуждении кассационного производства также обратился и защитник Бахытбека. Он отмечает, что во всех ходатайствах одни и те же доводы.

"Мы просим изменить приговор в сторону смягчения, просим переквалифицировать действия суда первой инстанции, так как он неправильно квалифицировал действия нашего подзащитного, посчитал, что это покушение на убийство. Действия Есентаева следует квалифицировать как нанесение тяжкого вреда здоровью", - говорит адвокат.

По его словам, даже Баян Максаткызы в своем выступлении признает, что, будучи в браке, встречалась с другим мужчиной. Встречалась и изменяла ему, она этот факт признала в суде первой инстанции, но суд это во внимание не принял. Сам Бахытбек Есентаев в ходе всего судебного процесса говорил об измене супруги как причине происшествия.

"В суде первой инстанции мой подзащитный сразу сказал: "Да, поводом для того, чтобы я ее избил, была ее измена, супружеская неверность. Однако фамилию этого человека я называть не буду, потому что у него тоже есть семья. Я не хочу, чтобы его семья распалась из-за распутства моей бывшей жены". Он так сказал. Это все отражено. Мой подзащитный с первых дней давал правдивые последовательные показания", - подытожил адвокат.

Напомним, Бакытбек Есентаев нанес своей жене несколько ножевых ранений в июне прошлого года. Она была госпитализирована в Талгарскую районную больницу в тяжелом состоянии.Бакытбек Есентаев был признан виновным по статье о покушении на убийство, но оправдан по статьям об изнасиловании и насилии. Межрайонным специализированным судом по уголовным делам Алматинской области Бакытбек Есентаев был приговорен к 9 годамтюремного заключения. В январе этого года стало известно о романе Баян Максаткызы и Турсена Алагузова. Пара не скрывает своих отношений, в СМИ также сообщалось, что весной они планируют расписаться.