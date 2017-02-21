Перестрелка в Актюбинской области унесла жизни трех человек

По информации ДВД региона, 14 февраля текущего года на отгонном пастбище на территории Кызылбулакского сельского округа Байганинского района обнаружены трупы трех мужчин с признаками насильственной смерти.

«Вместе с тем, учитывая, что иные сведения по уголовному делу затрагивают права и интересы участников уголовного процесса и досудебное производство не завершено, их разглашение в полном объеме на данном этапе расследования не предоставляется возможным», - говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время проводится весь комплекс необходимых следственных мероприятий. Расследование продолжается.