Перестрелка в Актюбинской области унесла жизни трех человек

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Перестрелка в Актюбинской области унесла жизни трех человек

По «горячим» следам установлен и задержан 42-летний житель области, сообщает пресс-служба ДВД Актюбинской области.

По информации ДВД региона, 14 февраля текущего года на отгонном пастбище на территории Кызылбулакского сельского округа Байганинского района обнаружены трупы трех мужчин с признаками насильственной смерти.

«Вместе с тем, учитывая, что иные сведения по уголовному делу затрагивают права и интересы участников уголовного процесса и досудебное производство не завершено, их разглашение в полном объеме на данном этапе расследования не предоставляется возможным», - говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время проводится весь комплекс необходимых следственных мероприятий. Расследование продолжается.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя ферзя
ферзя
разборки это или что, сколько участвовало людей в чем причина? Надеюсь узнаем. 
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21.02.2017, 17:42
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
ферзя,вот и мне интересно,(как грят в народе бородачи) или криминал.31 опять борадачи палили из боевого оружия а не обрезов,нам преподнесли и то после соцсетей что якобы криминал.конечно оранжвый уровень тока сняли а они в троём по городу с писталетов палят,да ещё и побриться забыли.уже не скажут что салафиты и т.д потому как отчитались об успешном выполнении задании в актобе и т.д всё надо узнавать самому.ну а народ пашущему с утра до ночи не когда искать инфу как преподнесут так и воспримят или сарафано ватсапо радио))
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21.02.2017, 18:11
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