​Убегая от насильников, актюбинка спрыгнула с балкона второго этажа

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​Убегая от насильников, актюбинка спрыгнула с балкона второго этажа

Её поймали и продолжили издеваться, сообщает "Диапазон".

Двое актюбинцев обманным путём заманили знакомую на съемную квартиру и изнасиловали. Девушка спрыгнула с балкона 2-го этажа, пытаясь убежать от них. Её поймали и затащили обратно.

Потом девушку перевезли на другую съемную квартиру, смыли следы изнасилования и отвезли в больницу. После падения с балкона девушка получила травмы.

21 февраля суд приговорил обоих мужчин к 7 годам лишения свободы. Процесс проходил в закрытом режиме.

Подробности читайте в газете Диапазон.

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