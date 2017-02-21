Нацбюро провело новые задержания

Национальным бюро по противодействию коррупции за получение взяток задержан ряд должностных лиц.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Акмолинской области изобличен заместитель акима Зерендинского района Ж.Калабаев по подозрению в получении выгоды имущественного характера в виде ремонта квартиры на сумму 2,5 млн тенге за оказание содействия в заключении договора строительного подряда.

Вместе с тем в Алматы задержан руководитель отдела пост-таможенного контроля департамента государственных доходов С.Шегай

"Он подозревается в получении от предпринимателя 3 тыс долларов США в виде взятки за непринятие мер по доначислению и взысканию выявленной суммы таможенной пошлины в размере 5,5 млн тенге", - информирует Нацбюро по противодействию коррупции.

В настоящее время оба задержаны и водворены в ИВС. Проводятся досудебные расследования.