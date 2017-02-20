Двухлетняя малышка-инвалид погибла страшной смертью в Караганде

В Караганде произошла жуткая история на съемной квартире - 2-летняя девочка-инвалид сварилась в ванне с кипятком. Ребенок скончался в больнице. Появились разные версии того, как девочка оказалась в ванне с кипятком, сообщает "Наша ярмарка".

Как рассказали в прокуратуре Октябрьского района Караганды, девочка страдала детским церебральным параличом. Не все в порядке со здоровьем и у ее родительницы - 43-летняя женщина также имеет инвалидность, по слуху. Родом они из Каркаралинского района, в город приехали два месяца назад.

Дело в том, что в конце прошлого года по квоте облздрава их направили в республиканский реабилитационный центр. После лечения и процедур мать-одиночка с дочкой остановились у родственников.

А вечером 9 февраля несчастную ошпаренную кроху привезли в больницу. Со слов сопровождающих ребенка людей выходило, что мать, действительно, выронила дочь из рук, нечаянно, а вода была слишком горячей. Как такое могло произойти, не укладывается в голове. Впрочем, о подробностях трагедии вообще мало что известно, как и о самой семье. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия пост-фактум, после сообщения от врачей. Спасти малышку не удалось - у ребенка были обширные ожоги.

Досудебное расследование началось по статье 104, части 1 УК РК «Причинение смерти по неосторожности». В прокуратуре Октябрьского района Караганды сказали, что подозреваемой по делу является биологическая мать девочки, все обстоятельства несчастного случая выясняются.

Ход расследования взят на особый контроль, поскольку речь идет о малолетнем ребенке. Вскрытие уже проведено, но заключение экспертов не подлежит огласке на период следствия.

Появилась новая интерпретация кошмарных событий: женщина собиралась искупать дочь, положила ее в ванну, открыла кран смесителя и ушла за полотенцем. Но оказалось, что включила только горячую воду. А так как сама она страдает тугоухостью, то не услышала криков девочки.

Правда, и при такой версии вопросов остается слишком много: как долго она искала злополучное полотенце, почему не проверила воду, не странно ли класть ребенка в пустую холодную ванну, а затем пускать воду, а не наоборот? В общем, кошмарный случай рождает немало недоуменных эмоций.

Из ванны ошпаренного ребенка вынула тетя, которая не то вернулась откуда-то домой, не то услышала призывы о помощи из другой комнаты. Но малышку это, увы, не спасло. Несчастный, и без того обиженный судьбой ребенок умер мучительной смертью.

Как уже было сказано выше, женщина, потерявшая дочь, воспитывала ее без мужа. Узнать какие-либо другие подробности ее личной жизни не удалось. Соседи сказали, что приезжие практически ни с кем не общались, жили замкнуто.

"Ребенок болел. Ни разу не видела, чтобы девочка ходила сама. Всегда на руках",- вот и все, что могла рассказать одна из жительниц дома.

Мать погибшей малышки на свободе. Ее опросили и отпустили под подписку о невыезде.