Браконьеры убили 19 сайгаков в Актюбинской области

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Браконьеры убили 19 сайгаков в Актюбинской области

Сразу два факта браконьерства зафиксировали в Актюбинской области. На охраняемой природной территории в Иргизском районе инспекторы задержали 4 мужчин на снегоходах, которые отстреляли 19 сайгаков, сообщает Хабар 24.

Двое из задержанных – местные жители, остальные – гости из Кызылординской области. В ходе проверки у них изъяли 38 спиленных рогов, два ружья, а также патроны и ножовки.

Ущерб составил почти 80 млн тенге, санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Под следствием сейчас и другие любители незаконной охоты. Двумя днями ранее там же, на территории Иргиз-Торгайского резервата, задержали 4 жителей Кызылординской области, которые незаконно застрелили двух кабанов.

Охота на дикого зверя запрещена до сентября.

"При досмотре автомашины обнаружено две единицы охотничьего ружья, 68 патронов и одна ножовка. По данному факту Иргизским РОВД возбуждено уголовное дело по статье №337 части 3 УК РК. Ущерб, нанесенный животному миру, составил в размере 1134500 тенге", - заявил инспектор областной тер. инспекции лесного хозяйства и животного мира Ринат Кенжебаев.

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