​В Актобе за взятку в 15 тысяч осудили двух полицейских

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​В Актобе за взятку в 15 тысяч осудили двух полицейских

Получили они по 2 года и 3 месяца колонии, приговор огласили в здании полиции, сообщает "Диапазон".

По материалам дела, двое полицейских Ербол Бижанов и Ерсултан Шадыманов требовали у водителя "Жигулей" из России 15 тысяч тенге за не пристегнутый ремень.

Он сообщил об этом другу, тот - в антикоррупционную службу. За полицейскими антикоррупционщики следили, после передачи денег их задержали. Но денег у задержанных не нашли.

Сегодня, 15 февраля в здании Заводского отдела полиции огласили приговор - 2 года 3 месяца лишения свободы за взятку. Вину Бижанов и Шадыманов не признали. Приговор в законную силу пока не вступил. Более подробно читайте в свежем номере "Диапазона".

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