​Двое жителей Актюбинской области искали лошадей и остались в степи

53-летний житель поселка со своим 23-летним сыном вчера выехали верхом в степь, где паслись их лошади, вернуться назад уже не смогли, сообщает корреспондент "Диапазона".

Сегодня в 2 часа ночи мужчин доставили домой в Аралтобе Айтекебийского района.

На поиски пропавших около 11 ночи из Аралтобе выехали 10 человек на тракторах. Вместе с ними аким сельского округа Ербакыт Каржаубаев.

"Отец и сын держат лошадей. Зимой они пасутся в степи. Мужчины через день выезжали туда, присматривали за животными. Несколько дней у нас были бураны. Погода прояснилась только вчера. Вот отец с сыном и поехали в степь, - рассказывает аким Аралтобинского округа Ербакыт Каржаубаев. - Около 23 часов мужчины позвонили домой, сказали, что лошади, на которых они были устали, не идут, и им нужна помощь. Мы организовали людей, поехали их искать. Отец и сын пытались идти пешком, но снег в степи очень глубокий. Мы держали с ними связь, спрашивали, где они, просили идти на свет, так и нашли. Около 2 ночи пропавших доставили домой".

Отмечается, что доставили в Аралтобе и одну из лошадей, на которой были табунщики. Вторую пришлось оставить в степи, она не могла идти.