Убийце и насильнику шестилетней Вики Мининой в Актау вынесли приговор

Мужчину приговорили к лишению свободы на 25 лет.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Мангистауской области вынесен приговор по делу об изнасиловании и убийстве шестилетней Виктории Мининой. Об этом сообщил адвокат подсудимого, пишет «Лада».

Сегодня специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области приговорил подсудимого по делу об изнасиловании и убийстве шестилетней Виктории Мининой к 25-ти годам лишения свободы.

Судебное решение базируется на четырех статьях обвинения. Статья 121 часть 4 исключена из обвинительного вердикта.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 26 декабря дело об изнасиловании шестилетней Виктории Мининой поступило в специализированный межрайонный уголовный суд Мангистауской области. Судебный процесс взял под личный контроль председатель суда Азат Избасаров.

Дело содержит 11 томов. Обвиняемый был предан суду по пяти статьям Уголовного Кодекса Республики Казахстан: статья 125 часть 2, пункт 5 «Похищение человека», статья 121 часть 4 «Насильственные действия сексуального характера», статья 120 часть 4 «Изнасилование», статья 99 «Убийство», статья 296 часть 2 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта».

Ранее в прокуратуре Мангистауской области сообщали, что обвинители намерены запросить максимальную меру наказания для обвиняемого - пожизненное лишение свободы.

Адвокат Намиг Велиев заявил, что свидетелей, которые видели его подзащитного с пострадавшей девочкой, нет. Сам подсудимый с первых дней, по словам адвоката, отрицает свою вину.

Шестилетняя девочка, не приходя в сознание, 21 ноября скончалась в Центре матери и ребенка в Астане. За жизнь ребенка больше двух месяцев боролись казахстанские и зарубежные врачи.