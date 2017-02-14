Советник акима прояснил ситуацию вокруг завода, где "погорел" Бишимбаев

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Советник акима прояснил ситуацию вокруг завода, где "погорел" Бишимбаев

Он обвиняется в хищении 1 млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде.

Советник акима Кызылординской области Артур Нигметов на своей странице в Facebook прояснил ситуацию вокруг стекольного завода, при строительстве которого был похищен один миллиард тенге, передает Zakon.kz.

"Стоит отметить, что в составе акционеров стекольного завода 70% долю занимает частный инвестор ТОО "ARP company", 20% - американская компания "Stewart Engineers" и 10% - АО "ИФК" дочерняя организация АО "НУХ Байтерек". В связи со сложившейся ситуацией полномочия и.о. председателя правления ТОО "Orda Glass LTD" возложены на Н.С. Шантаева.

По плану завод планируется ввести в эксплуатацию в октябре 2017 года. В этой связи, 9 февраля 2017 года в городе Астане у министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека, при участии акима Кызылординской области Крымбека Кушербаева и других руководителей соответствующих органов, прошло совещание по некоторым вопросам строительства стекольного завода в г. Кызылорда.

На совещании принято решение о замене генерального подрядчика ТОО "Шымкентхиммонтажа" и выведении его из состава консорциума.

В свою очередь, хочу подчеркнуть, что акимат Кызылординской области ответственен лишь за выделение земельного участка и подведение инженерной инфраструктуры. К индустриальной зоне за счет бюджетных средств подводится вся необходимая инфраструктура, в 2016 году дополнительно подведены две ветки газопровода, электролинии, автодорога и связь. В текущем году будут подведены железнодорожный тупик, водопровод и канализация. Работа в этом направлении продолжается", - написал Артур Нигметов.

Напомним, на сегодняшний день ведется уголовное расследование в отношении экс-Председателя Правления АО "НУХ Байтерек" Куандыка Бишимбаева. Как сообщили в Нацбюро по противодействию коррупции, Бишимбаев был задержан "по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору" и обвиняется в том числе в хищении 1 миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass LTD" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж".

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