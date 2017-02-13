Две туристки пострадали в горах Алматы

Два случая падения с гор зафиксировали спасатели Алматы в минувшее воскресенье, передает ИА «NewTimes.kz».

По информации КЧС МВД Казахстана, 12 февраля в 14:40 на телефон оперативного дежурного РОСО поступил звонок из ДЧС Алматы: по дороге на пик Фурманова упала и повредила спину молодая девушка, покорявшая горные вершины в составе туристической группы.

Едва спасатели РОСО выехали к месту происшествия, оперативному дежурному поступил еще один звонок: неподалеку от места первого ЧС произошло другое происшествие - упала и повредила ногу другая девушка.

Как сообщается, оба происшествия случились по дороге к Кимасаровскому ущелью, на так называемой «тропе здоровья».

Поисково-спасательные работы продлились недолго: обе пострадавшие были найдены. Им была оказана первая медицинская помощь, после чего девушки были транспортированы до бригады Центра медицины катастроф, ожидавшей внизу.

В поисковых работах было задействовано 12 человек личного состава РОСО и 2 единицы техники. Спасено 2 человека.