Две туристки пострадали в горах Алматы

Автор:
Две туристки пострадали в горах Алматы

Два случая падения с гор зафиксировали спасатели Алматы в минувшее воскресенье, передает ИА «NewTimes.kz».

По информации КЧС МВД Казахстана, 12 февраля в 14:40 на телефон оперативного дежурного РОСО поступил звонок из ДЧС Алматы: по дороге на пик Фурманова упала и повредила спину молодая девушка, покорявшая горные вершины в составе туристической группы.

Едва спасатели РОСО выехали к месту происшествия, оперативному дежурному поступил еще один звонок: неподалеку от места первого ЧС произошло другое происшествие - упала и повредила ногу другая девушка.

Как сообщается, оба происшествия случились по дороге к Кимасаровскому ущелью, на так называемой «тропе здоровья».

Поисково-спасательные работы продлились недолго: обе пострадавшие были найдены. Им была оказана первая медицинская помощь, после чего девушки были транспортированы до бригады Центра медицины катастроф, ожидавшей внизу.

В поисковых работах было задействовано 12 человек личного состава РОСО и 2 единицы техники. Спасено 2 человека.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
13.02.2017, 09:13
  
​В Алматы приговорили убийц, расчленивших тело жертвы
08.02.2017, 09:30
  
Алматинцев будут штрафовать за авто с кыргызскими госномерами 1
03.02.2017, 14:49
  
После терактов 2016 года в Казахстане полицейских обучают новым методам обороны 3
29.01.2017, 15:15
  
100 факелоносцев пронесли огонь Универсиады в Алматы
27.01.2017, 09:44
  
Подозреваемых в убийстве алматинского школьника показали СМИ 16
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Бензин из Казахстана вывозили контрабандой в Россию​
В Казахстане 15 детей нанесли себе ранения из-за групп смерти
Экс-глава МНЭ Бишимбаев похитил один млрд тенге 2
Пациент ограбил умершего стоматолога в Караганде 2
​В Алматы приговорили убийц, расчленивших тело жертвы
В Астане горячая вода затопила дорогу возле детской больницы
В Акмолинской области насмерть замерзли двое мужчин
​В Казахстане нейтрализовали две радикальные группы
В Акмолинской области мужчину держали в рабстве 1
Золото в нижнем белье казахстанка пыталась провезти в Кыргызстан
Loading...