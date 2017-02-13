Бензин из Казахстана вывозили контрабандой в Россию​

Через пункт пропуска «Орск» российско-казахстанской границы пытались переправить свыше 36 тысяч литров топлива, передает «РИА Оренбуржье».

Стоимость топлива, ввезенного в Оренбургскую область из соседней республики по поддельным документам, оценивается в 1,25 миллиона рублей.

Подозрительный грузовик с прицепом-цистерной таможенники выявили еще в июле прошлого года. Автомобиль прибыл на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан. Водитель предоставил документы о том, что цистерне перевозилось дизельное топливо. Однако экспертиза образцов нефтепродукта показала, что в прицепе находится бензин АИ-95.

Месяц спустя, в августе 2016 года, также на пункте пропуска «Орск» был остановлен еще один грузовик-автоцистерна. На этот раз перевозчик предоставил документы на бензин АИ-92. Экспертиза установила, что бензин из обеих выявленных партий идентичен, пробы товара имеют сходные составы и физико-химические характеристики.

«В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации нефтепродукты, в том числе бензин, отнесены к стратегически важным ресурсам. Оренбургской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Контрабанда», ведутся неотложные следственные действия», - сообщили RIA56 в Оренбургской таможне.