Экс-глава МНЭ Бишимбаев похитил один млрд тенге

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Экс-глава МНЭ Бишимбаев похитил один млрд тенге

Куандык Бишимбаев похитил один млрд тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде.

По информации пресс-службы Нацбюро по противодействию коррупции, Куандык Бишимбаев, будучи председателем правления АО «НУХ «Байтерек», организовал преступную схему хищения одного млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде. По версии следствия, хищение осуществлялось через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».

Как сообщается, в преступную схему были вовлечены руководители этих организаций Д.Ибрашев, Ж.Исабек и М.Кожабаев.

«Похищенные денежные средства обналичивались через аффилированную компанию ТОО «Завод строительных металлоконструкций» под видом оплаты за питание и проживание рабочих. Из указанной суммы Бишимбаев лично получил 2 млн долларов через посредника - своего двоюродного брата Нурлыбек С.», - говорится в сообщении.

В Нацбюро уточнили, что судом санкционирован арест Ж.Исабек, М.Кожабаева и С.Нурлыбек. Д.Ибрашев признал вину и оказал содействие следствию, поэтому помещен под домашний арест.

Проводится досудебное расследование.

Напомним, 28 декабря 2016 года президент освободил Куандыка Бишимбаева от должности министра национальной экономики.

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13.02.2017, 12:54
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