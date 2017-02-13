Экс-глава МНЭ Бишимбаев похитил один млрд тенге

Куандык Бишимбаев похитил один млрд тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде.
По информации пресс-службы Нацбюро по противодействию коррупции, Куандык Бишимбаев, будучи председателем правления АО «НУХ «Байтерек», организовал преступную схему хищения одного млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде. По версии следствия, хищение осуществлялось через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».
Как сообщается, в преступную схему были вовлечены руководители этих организаций Д.Ибрашев, Ж.Исабек и М.Кожабаев.
«Похищенные денежные средства обналичивались через аффилированную компанию ТОО «Завод строительных металлоконструкций» под видом оплаты за питание и проживание рабочих. Из указанной суммы Бишимбаев лично получил 2 млн долларов через посредника - своего двоюродного брата Нурлыбек С.», - говорится в сообщении.
В Нацбюро уточнили, что судом санкционирован арест Ж.Исабек, М.Кожабаева и С.Нурлыбек. Д.Ибрашев признал вину и оказал содействие следствию, поэтому помещен под домашний арест.
Проводится досудебное расследование.
Напомним, 28 декабря 2016 года президент освободил Куандыка Бишимбаева от должности министра национальной экономики.
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